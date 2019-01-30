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Buldan: AKP ve MHP'yi geriletecek adayları destekleyeceğiz

PKK'nın siyasal uzantısı HDP'nin, yerel seçimlerde CHP'yi desteklemesine ilişkin açıklama bu kez Pervin Buldan'dan geldi. HDP Eş Genel Başkanı Buldan "AKP ve MHP'yi geriletecek adayları destekleme düşüncesindeyiz" dedi.

Buldan: AKP ve MHP'yi geriletecek adayları destekleyeceğiz

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için iki ana stratejisi öne çıktı.

3 büyük kentte aday çıkartmama kararı alan HDP, diğer büyükşehirler için nasıl bir yol izleyeceğini önümüzdeki günlerde açıklayacak. Ancak 3 il için son alınan karar CHP-İyi Parti ittifakına destek olarak yorumlandı.  

Konuya ilişkin HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'ye konuştu. "HDP'nin aday çıkarmadığı yerlerde CHP'yi destekleyeceği söyleniyor" sorusuna Buldan, " AKP ve MHP'yi geriletecek adayları destekleme düşüncesindeyiz" yanıtını verdi. 

HDP'nin adaylarını desteklediği CHP'ye ise tepkiler artıyor.

ANKA Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün PYD'liler için "Suriye Kürtleri" demesine de sert tepki gösterdi.

Bu arada yerel seçim stratejisini "AKP'yi geriletmek olarak" belirten HDP, 2014 sonrası olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu'daki belediyeleri kazanıp PKK'ya teslim etmeyi hedefliyor.

Zira HDP'li belediye başkan adaylarının PKK ile bağlantılı profilleri bir hayli dikkat çekiyor.

Diyarbakır Büyükşehir eş başkan adayları Adnan Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanıyor.

Batman,Silopi, Cizre ve İdil Belediyesi adaylığına gösterilen eş başkanlar da "terör örgütüne üye olmak" veya "terör propagandası yapmak" suçundan yargılanıyor. Bunların yanı sıra Diyarbakır Sur, Silvan, Bismil adayları  hakkında da çeşitli soruşturma ve davalar devam ediyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #hdp #chp #AKP #mhp
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