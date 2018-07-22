HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Türk askerini hedef alan teröristlerin cenazelerine katılmaya devam edeceklerini söyledi. Buldan partisinin milletvekillerine çağrıda bulundu.

Van'da konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, tepki çeken bir açıklama yaptı.



Buldan'ın gündeminde PKK'lı teröristlerin cenazelerine katıldıkları için milletvekillerine açılan soruşturmalar da vardı.



Terörist cenazelerine katılmaya devam edeceklerini söyleyen Buldan, partisinin milletvekillerine de çağrıda bulundu.



ulusal.com.tr

