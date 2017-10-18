Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Arınç, hastane önünde yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle sayın Baykal çok kısa zamanda normal hayatına dönecek ve aramıza katılacak" ifadelerini kullandı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 3. kez ameliyat edilen eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü hastanenin önünde açıklama yaptı.



Arınç, "Allah'ın izniyle sayın Baykal çok kısa zamanda normal hayatına dönecek ve aramıza katılacak" dedi.



Arınç şöyle konuştu:



Dünden bugüne daha iyi. Hem kızıyla hem doktorlarla görüştüm. Türk siyasetinde çok önemli bir isim, çok güçlü bir isim. Türkiye adına iftihar etmemiz lazım. Yurt dışındaki bakımlardan Türkiye'deki hastanelerimizi ve doktorlarımızı çok daha iyi görüyorum. Allah'ın izniyle sayın Baykal çok kısa zamanda normal hayatına dönecek ve aramıza katılacak. Eskisinden çok daha güçlü şekilde dönecek. Yarım kalmış işlerini tamamlayacak.



ulusal.com.tr