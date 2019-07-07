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Bülent Arınç'tan EYT'lilere yanıt - 7 Temmuz 2019 Pazar son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç ve diğer kurul üyelerine yapılan zam tartışmaları sürerken EYT'lilerden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, kendilerinini yapılan zama itiraz ettiklerini söyledi. Özüpak, konuya ilişkin "Biz yapılan zama itiraz ettik, YİK üyesi Bülent beyin bize cevabı, fikrimizi söyledik diye edepsiz olduk. 'Benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki nitekim bazı edepsizler bunun üzerine yorum yapsınlar. Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar maaş alıyor seni ne ilgilendiriyor kardeşim?' Bülent Arınç" ifadelerini kullandı

Bülent Arınç'tan EYT'lilere yanıt - 7 Temmuz 2019 Pazar son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeleri Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ile Yıldırım Akbulut, bir saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Üyelere imzalatılan ilk sözleşmede maaşın 13 bin lira olarak belirlendiği, daha sonra ise 18 bin liraya çıkartıldığı öğrenildi. Kurul üyelerine ödenecek ücretleri Cumhurbaşkanlığı belirliyor.

Bu zamla ilgili tartışmalar sürerken emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden açıklama geldi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, kendilerinini yapılan zama itiraz ettiklerini açıkladı.

Alper Özüpak'ın konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:

"Biz yapılan zama itiraz ettik, YİK üyesi Bülent beyin bize cevabı, fikrimizi söyledik diye edepsiz olduk.

'Benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki nitekim bazı edepsizler bunun üzerine yorum yapsınlar. Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar maaş alıyor seni ne ilgilendiriyor kardeşim?'

Bülent Arınç"

ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhurbaşkanlığı #bülent arınç #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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