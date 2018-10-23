Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, eski Akit yazarı Mehtap Yılmaz'ın kendisi için ileri sürdüğü iddialara cevap verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, dün sosyal medyadya düşen "Yanında çalışan bir kadını hamile bıraktı ve çocuğu oldu ancak çocuğuna da sahip çıkmadı iddiasına cevap verdi.



Arınç, iddiayı gündeme getiren eski Akit yazarı Mehap Yılmaz için, "çamur üslubu ve çirkefliği karakter haline getirmiş, kendi fantezi dünyasında yaşayan, ağzından irin damlayan" ifadelerini kullanıp dava açacağını söyledi.



Bir süre önce Yeni Akit gazetesiyle yolları ayrılan Mehtap Yılmaz, Twitter’da Bülent Arınç’la ilgili olarak birtakım iddialarda bulundu. Arınç, kendisine yönelik ağır ithamlarda bulunan Yılmaz’a Twitter’dan şöyle verdi;



“Çamur üslubu ve çirkefliği karakter haline getirmiş, kendi fantezi dünyasında yaşayan, ağzından irin damlayan, çirkin iftiralarla beni hedef alan ilkesiz, kişiliksiz şahıslarla yargı önünde hesaplaşacağım.



Hamd olsun yıllardır siyasi arenada ve toplum önünde özel hayatı, aile yaşantısı ve fikirleri didik edilmiş; sonucunda güzel ahlaktan, güzel örneklerden başka hiçbir şey bulunamamış bir insanım. Böylesi edepten, ahlaktan nasipsiz kişilerin iftirası benim üstüme yapışmaz. Dostlarımız ve sevenlerimiz müsterih olsunlar.”







Ne olmuştu?

Yeni Akit’ten kovulan köşe yazarı Mehtap Yılmaz, Bülent Arınç'ın büro çalışanı bir kadını hamile bıraktığını iddia etmişti.



Twitter’dan paylaşımlar yapan Mehtap Yılmaz , “Twitter'den +18 porno paylaşım yapan Bülent Arınç mı bana terbiyeden, edepten, ahlaktan söz ediyor? Büro çalışanı bir hanımı hamile bıraktığı, sonra da çocuğuna sahip çıkmadığı iddia edilen Arınç mı? AK Parti camiasında herkesin bildiği ama konuşmaktan korktuğu bir vaka bu...” dedi.



“Buradan hareketle Bülent Arınç denen kifayetsiz muhteris edepten, ahlaktan söz edecek en son kişi bile değildir!” diye yazan Mehtap Yılmaz, “Habertürk'te bir de ‘mutlu eş’ edebiyatı yapıyordu utanmadan! Twitter'den kazayla yaptığın +18 porno paylaşım nedir o zaman? Yardım ettiğin kadından çocuk yapmak nedir? Tüylerim diken diken oluyor bu "ideal eş" maskeli çapkınları gördüğüm zaman! Midem bulanıyor...” tweetlerini attı.