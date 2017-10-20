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Bülent Arınç'tan Melih Gökçek twiti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile ilgili, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç çok konuşulan bir paylaşımda bulundu

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek twiti

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın hesabında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile ilgili bir paylaşım dikkatleri çekti.

Arınç tarafından 15 Mart 2017 tarihinde atılan twit 'sabitlenmiş twit' haline getirerek hesabında en üste koydu.

O tweette Gökçek'in daha önce istifa edeceğini söylediği halde vazgeçtiğini gösteren görüntüler şu ifadelerle yer aldı:

Bir Hint Atasözünde denir ki:

"EĞER BİRİLERİ OTURDUĞU KOLTUKTAN KALKMAKTA SIKINTI YAŞIYORSA KESİNLİKLE ALTINI KİRLETMİŞTİR."

İşte o paylaşım:



ulusal.com.tr

Etiketler; #bülent arınç #melih gökçek #ankara
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