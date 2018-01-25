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Bülent Esinoğlu, ABD'nin 'güvenli bölge' teklifini değerlendirdi

ABD’nin Türkiye’ye önerdiği güvenli bölge planı uzmanlar tarafından “tuzak” olarak değerlendirildi. Eski Sanayi Genel Müdürü Bülent Esinoğlu’na göre; Amerika Türkiye’nin Afrin harekatını ve Menbiç ile Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon hedefini engellemek istiyor.

Zeytin Dalı Harekatı sürerken ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’dan “30 kilometrelik güvenli hat oluşturalım” teklifi geldi. Uzmanlar “teklif tuzak” dedi.

Eski Sanayi Genel Müdürü Bülent Esinoğlu ABD’nin “güvenli bölge” teklifini, bölgede tutunma çabası olarak değerlendirdi, Washington'un hedeflerini sıraladı. 

Esinoğlu'na göre hedeflerden biri de Afrin'de yeni bir Kandil yaratmak. 

Türkiye’nin bu tuzağa düşmeyeceğini söyleyen Esinoğlu, Afrin harekatıyla ABD’nin planladığı terör koridorunun kesildiğine de işaret etti.

Haber: Hasret Kaya
ulusal.com.tr

Etiketler; #zeytin dalı harekatı #türkiye #amerika #menbic #abd #Bülent Esinoğlu
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