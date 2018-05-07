CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin “Cumhurbaşkanı adaylığı için imza verenlerin FETÖ ile bağı araştırılmalı” sözlerini sert dille eleştirdi. Bahçeli'nin milleti korkutmaya yönelik çalıştığını belirten Tezcan, "Yurttaşları tehdit edeceğine ittifak kurduğun partinin aday listelerine bak" dedi.

CHP’den MHP’ye bir tepki daha geldi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis dışındaki liderlerin Cumhurbaşkanı adayı olması için imza verecek kişilerin FETÖ ile bağının araştırılmasını istemişti.Bahçeli’nin sözlerini büyük tepki çekmişti. Partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Tezcan’ın hedefinde de Bahçeli vardı.Cumhur ittifakının rakipsiz yarış peşinde olduğunu da ifade eden Tezcan, Bahçeli'yi ittifak ortağının aday listesine bakmaya çağırdı.Partisinin aday tanıtımını ve seçim bildirgesini 24 Mayıs tarihinde açıklayacağını belirten Tezcan, AKP'nin manifestosunu da yüzyılın komedisi olarak tanımladı.