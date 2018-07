CHP Sözcüsü Bülent Tezcan kurultay için toplanan imza sayısını ilişkin bize gelen rakam yok derken, "yeterli imza olursa tüzükte ne yapılacağı yazıyor" dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, olağanüstü kurultay için toplanan imzalarla ilgili olarak gelen soru üzerine "Sayıları yarıştırmayacağız, bize henüz gelen rakam yok" dedi.



Tezcan , MYK toplantısının ardından gündemi değerlendirdi. Tezcan şunları söyledi:



Devlet çöküyor. Her şey tek adama bağlandı. Devlet, parti devletine dönüştü. Bir parti genel başkanını temsilcisi olan valiler, kaymakamlar ortaya çıkmıştır. Bu yeni düzen, valilerin ve kaymakamların Ak Parti'nin il başkanı olduğu bir düzendir. Buradan demokrasi çıkmaz.



"Türk yargısına ayar veremezsiniz"



Tezcan ABD ile yaşanan Brunson gerilimine ilişkin ise "Devlet düzeni çökerken hukuk her gün yeni bir skandala imza atıyor. ABD ile yaşanan kriz çok ciddi bir olaydır. Türk yargısını yansıtması açısından da çok önemlidir. Önce Trump'a seslenmek istiyoruz. Hiç kimse Türk yargısına ayar verme haddi yoktur. Aynı zamanda hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etme hakkı da yoktur. Ancak bir şeyi de söylemeden geri duramayız. Bu hale neden geldik? ABD devlet başkanının twitter üzerinden açıklama yaparak tehdit, şantaj yapılacak hale geldik. Bu zafiyetin en önemli sorumlusu Erdoğan iktidarıdır. Macron talepte bulunuyor, Fransız gazeteci serbest bırakılıyor. Merkel talepte bulunuyor, Deniz Yücel serbest bırakılıyor. Trump talepte bulunuyor, Brunson ev hapsine mahkum ediliyor. Sonra tehdit ediyor. Gazetecilerin en doğan hakkı olan tutuksuz yargılanabilmesi için neden yabancı misyonların taleplerine ihtiyaç duyuyoruz. Bu durum utanç vericidir. Gazetecilerin, milletvekillerinin, hak savunucularının tutuklanmadığı bir Türkiye'yi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun "Değişim olacaktır" mesajını değerlendiren Tezcan, "MYK, sayın Genel Başkanımıza her türlü değişim için yetki vermiştir. Bugünkü toplantıda gündeme gelmedi." dedi.

Muharrem İnce'nin bugün notere giderek taahhütte bulunmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Tezcan, "Bu yorum yapılacak bir durum değil. Bu mesele bizim gireceğimiz bu konu değil" diye konuştu.



Tezcan olağanüstü kurultay için imza süreciyle ilgili de "Sayıları yarıştırmayacağız. Bize henüz gelen rakam yok. Süresinde eğer yeterli imza olursa tüzükte ne yapılacağı yazıyor" değerlendirmesinde bulundu.