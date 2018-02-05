Bozdağ: Reform paketi Bakanlar Kuruluna sunuldu
Bozdağ: Reform paketi Bakanlar Kuruluna sunuldu
TSK'dan açıklama: 1 asker şehit
TSK'dan açıklama: 1 asker şehit
"Dün gece çok ciddi bir iddia ortaya atılmıştır"
Hollanda Türkiye Büyükelçisi’ni geri çekti
Hollanda Türkiye Büyükelçisi’ni geri çekti

Bülent Tezcan: Gıda zehirlenmesinde sorumlular araştırılıyor

CHP Parti Sözcüsü Tezcan, "Bu üzücü olayla ilgili sorumlular hakkında partimiz tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmuştur. Sorumluların tespiti ve cezalandırılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

Bülent Tezcan: Gıda zehirlenmesinde sorumlular araştırılıyor

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 36. Olağan Kurultay'da partililerin yedikleri kumanyadan zehirlenmelerine ilişkin, "Bu üzücü olayla ilgili sorumlular hakkında partimiz tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmuştur. Sorumluların tespiti ve cezalandırılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tezcan, yaptığı yazılı açıklamada, coşkulu ve büyük katılımla gerçekleşen 36. Olağan Kurultay'ı tamamladıklarını bildirdi.

Kurultay devam ederken bazı partililerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldığını hatırlatan Tezcan, bu durumun başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bütün partilileri derinden üzdüğünü belirtti.

Tezcan, şunları kaydetti:

"Yaşanan gıda zehirlenmesinin dağıtılan yiyeceklerden mi yoksa satılan ürünlerden mi kaynaklandığı hususu ve sorumlular, soruşturma sonucu ortaya çıkacaktır. Bu üzücü olayla ilgili sorumlular hakkında partimiz tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmuştur. Sorumluların tespiti ve cezalandırılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz."


Kaynak: AA
Etiketler; #Bülent Tezcan #chp #6. Olağan Kurultay
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.