Bulgaristan'da NATO istilası! Bulgar siyasetçi Georgiev, NATO'nun vahşi yüzünü anlattı!

Bulgaristan Diriliş Partisi Milletvekili Angel Georgiev, Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Dünyada Güvenlik ve NATO” konferansına katıldı.

Etkinlikte söz alan Georgiev, Bulgaristan'ın NATO ve Avrupa Birliği ile olan ilişkileri üzerinden Batı ittifakına yönelik eleştirilerde bulundu. Medyadaki tek tip anlatıya karşı çıkan milletvekili, "Televizyonu açtığımızda, gazetelere baktığımızda özellikle mesela Bulgaristan'da tek bir anlatı görülür. NATO iyidir denir ve NATO'nun dışında ya da Avrupa Birliği'nin dışında da hayat yoktur anlatısı hakim. Ancak bilim insanları bunu kanıtlamış durumda; hem NATO'nun hem de Avrupa Birliği'nin dışında da hayat var. Bizim de şu anda tam olarak bahsettiğimiz şey bu." ifadelerini kullandı.

''YABANCI İSTİLASININ YENİ BİR FORMU GİBİ''

Ülkesindeki askeri hareketliliğe değinen Georgiev, Bulgaristan topraklarında bulunan NATO üslerinin ulusal egemenliğe zarar verdiğini savundu. Geçmiş dönemlere atıf yaparak Sovyetler Birliği döneminde benzer bir tablonun yaşanmadığını vurgulayan Georgiev, referandum süreçlerinin de hukuka aykırı şekilde durdurulduğunu söyleyerek, "Bulgaristan'da halen dört tane NATO üssü bulunuyor ve bunları aslında biz yabancı istilası olarak görüyoruz. Çünkü Bulgaristan'ın bu üsler üzerinde herhangi bir kontrolü yok. Benim siyasi partim bununla ilgili bir referandum düzenlemek istedi, bu üsler kaldırılsın diye. Ancak ne oluyor? Şu anda Bulgaristan'da bu görüşü destekleyen tek parti biziz. Diğerleri ya bunun iletişimini kurmak istemiyorlar ya da NATO'dan yanalar. Ve birçok propaganda çalışmasına baktığımızda şunu da görüyoruz: Sovyetler Birliği bloğunun parçası olduğumuz zaman da yabancı üsler vardı deniliyor ama aslında yoktu. Bu yabancı istilasının yeni bir formu gibi. O nedenle biz parti olarak bir referandum düzenlemek istedik bununla ilgili ama bu reddedildi. Bunun dışında Bulgaristan'da biz 600.000 imza topladık ve hukuken şayet 400.000'den fazla imza toplanırsa bir referandumun otomatik olarak düzenlenmesi lazım. Ancak yine de hükümet ya da meclis bu referandumun anayasaya karşı gelerek düzenlenmesini engelledi. Ben bu Avrupa Birliği içindeki aslında sahte değerlerin ve yine NATO'daki sahte değerlerin örneğini vermek adına bunlardan size bahsediyorum." ifadelerini kaydetti.

''PARASI ÖDENEN F-16'LAR ORTADA YOK''

Georgiev, ABD ile yapılan savaş uçağı sözleşmelerindeki teslimat sorunlarına ve Sofya Havalimanı'ndaki operasyonel uçaklara da dikkat çekerek şunları söyledi: ''Bulgaristan 2.6 milyar ABD dolarını F-16 uçakları için verdi. İlk sözleşme 2019'dan, bir diğeri 2022'den kalma ama şu an sadece 8 tanesi gelmiş durumda ve daha birçoğu beklemede; yani sözleşmede olmasına ve parası ödenmiş olmasına rağmen. Avrupa Birliği'ne üye olarak kabul edilmiş olsa bile Bulgaristan'da örneğin füzelerle ilgili kısıtlamalar var. NATO'ya girerken burada bizim füze kuvvetlerimizi yok etmemiz gerekiyordu ve bunların yarısı yok edildi. Birliğin bir savunma birliği olduğu söylense de aslında agresif bir tavır sergiliyor. Yine Sofya'da, ulusal havalimanımızda ABD tanker jetleri bulunuyor ve bunlar İran operasyonlarını destekleyen şeyler. Benim partim bunların bir an evvel çıkarılması gerektiğini söyledi ama diğer siyasi partiler Bulgaristan'da böyle bir niyet ortaya koymadılar."

''İRAN RUSYA VE ÇİN BİZİM DOSTUMUZ''

Dış politikada çok yönlü bir yaklaşımı savunduklarını dile getiren milletvekili, Bulgaristan'ın Doğu ile Batı arasında köprü olması gerektiğini belirtti. Ülkesindeki siyasi yapıyı eleştiren ve zihniyet değişimine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Georgiev, "Aslına bakarsanız İran'daki savaş bizim savaşımız değil. Çünkü İran bizim dostumuz, Rusya ve Çin de bizim dostumuz. Rusya'yla zaten çok fazla ortak tarihimiz var. Ortak dillerimiz var. Aynı ortak Ortodoks inancımız var. Ortak çok şeyimiz var Rusya'yla. Ama tabii sadece Rusya'yla değil; biz herkesle dost olmak istiyoruz. Bu zaten bizi diğer siyasi partilerden ayıran şey Bulgaristan'da. Çünkü onlara anlatılan şeylerin siyasi olarak doğru olduğunu varsayıyorlar. Ancak politik olarak doğru olanı, gerçek doğruyu söylemeli ve zihniyet değişikliğine gidilmesi gerektiğini söylüyorlar." dedi.

''EGEMEN ÜLKELER BİRLİKTEN ÇIKMALI''

Türkiye'nin NATO içindeki farklı konumuna da kısaca değinen Georgiev, mevcut dünya düzeninin değiştiğini savundu. İttifakın Bulgaristan'a silah desteği sağlamadığını belirterek, eski düzene ait olduğunu ifade ettiği NATO'dan çıkış çağrısı yaptı:"Bulgaristan NATO'da 20 yıldır bulunuyor ve halen gazetelerdeki propagandaya baktığımız zaman bizim ulusal güvenliğimizin tek garantisinin NATO üyeliği olmaktan geçtiği dile getiriliyor bu propagandalarda. Yine savaş odaklı, Rusya karşıtı olduğu söyleniyor ama NATO Bulgaristan'a herhangi bir silah vermiyor. Türkiye belki tam olmasa da yine de NATO'ya bağlı ülkelerden biri gibi biliniyor ama diğer ülkelerin hepsi tamamen NATO'ya bağlı şekilde ilerliyor. Ancak NATO'nun bu noktada herhangi bir potansiyeli yok. Eski dünya düzeninin bir yazgısı. Artık dünya düzeni değişti ve şu anda çok kutuplu bir dünyadayız ve yeniliğe gereksinim var. Bu nedenle egemen ülkelerin NATO'dan çıkması gerektiğini düşünüyoruz.