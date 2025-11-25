Bungalov kiralama vaadiyle büyük dolandırıcılık: 23 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli yürütülen projeli dosya kapsamında, internet ve sosyal medya platformlarında bungalov kiralama vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Toplam 24 şüpheliden 23’ü tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, son aylarda bungalov ev kiralamak isteyen vatandaşların sahte ilanlar üzerinden para göndermeleriyle artan dolandırıcılık olayları üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, 15 farklı dosyada 1 milyon 482 bin TL’lik dolandırıcılık gerçekleştirildiği tespit edildi.

İŞLEM HACMİ 1 MİLYARI AŞMIŞ

Soruşturma kapsamında MASAK kayıtları incelendi. Şüphelilere ait hesaplarda 1 milyar 175 milyon 970 bin 106 TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Kimlikleri tespit edilen 24 şüphelinin İstanbul, Hatay, Osmaniye, Adana, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Hakkari, Sinop ve Muş illerinde birlikte hareket ettikleri anlaşıldı.

Operasyon sürecinde 3 şüpheli ara yakalamayla tutuklandı. Devam eden soruşturmada 22 Kasım 2025’te 50 ekip ve 100 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenerek 21 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan 21 kişiden 3’ü bulundukları illerden SEGBİS aracılığıyla adliyeye sevk edildi, 18 kişi ise Gebze Adliyesine gönderildi.

İşlemlerin ardından 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, 20 şüpheli tutuklandı. Böylece planlı operasyon kapsamında toplam 24 şüphelinin tamamı yakalanmış, 23 kişinin tutuklandığı, 1 kişinin ise adli kontrol uygulandığı bildirildi.