"Bunların Çözülmemesi Büyük Bir Savaşın Sinyali!": Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'nden Kritik Uyarı

Dünyanın dört bir yanından anti-emperyalist güçleri bir araya getiren DÜNYAMER’in düzenlediği "Büyük Savaşı Önleyecek İttifak" konferansında konuşan Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti (SDAC) Temsilcisi Brahim Mokhtar Buyema, küresel sistemin krizine ve ezilen halkların mücadelesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"50 Yıllık Adaletsiz İşgal ve Sömürü"

Sözlerine Batı Sahra halkının yaşadığı tarihsel mağduriyeti vurgulayarak başlayan Buyema, "50 yıl düşmanlıkların bedelini yaşamış, adaletsiz bir işgalin sonucuna ve Fas'ın dayatmalarına katlanmış bir halkın temsilcisi olarak geliyorum" dedi. Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti halkının ilhak politikaları yüzünden büyük acılar çektiğini belirten Buyema, bölgenin doğal kaynaklarının sistematik bir şekilde yağmalandığını ve sömürüldüğünü ifade etti.



Uluslararası Hukukun İflası ve Çifte Standartlar

Mevcut küresel düzende uluslararası hukukun ve çok taraflı sistemin sürekli olarak ihlal edildiğine dikkat çeken Buyema, güç kullanımının artık dünyada bir istisna olmaktan çıkıp kural haline geldiğini belirtti. Bu durumun sadece Ortadoğu ile sınırlı olmadığını; Avrupa, Latin Amerika ve Afrika'da da orantısız güç kullanımının yaşandığını hatırlatan Buyema, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararlarının emperyalist büyük güçlerin çıkarlarına göre eğilip büküldüğünü vurguladı. Buyema, "Sadece belirli kurallar seçiliyor ki büyük oyuncuların yararına kullanılabilsin" diyerek Batı'nın ikiyüzlü politikalarını eleştirdi.



"Çatışmalar Çözülmezse Büyük Savaş Kapıda"

Yerel çatışmaların, işgallerin ve saldırganlık politikalarının ivedilikle çözüme kavuşturulmaması halinde dünyanın felakete sürükleneceğini belirten Buyema, "Eğer bunlar çözülmezse, sonrasında bu çok daha büyük bir savaşın sinyallerini verebilir" uyarısında bulundu.

Büyük bir küresel savaşı önlemek ve gezegenin tahribatını durdurmak için atılması gereken stratejik adımları üç başlıkta özetledi:

Çok Taraflı Sisteme Dönüş: Uluslararası ilişkilerde tek kutuplu dayatmaların son bulması.

BM'de Kapsamlı Reform: Birleşmiş Milletler organlarında ve özellikle karar alma mekanizmalarını kilitleyen Güvenlik Konseyi'nde acil ve önemli reformlara gidilmesi.

Hukukun Üstünlüğü ve Diyalog: Bütün yerel çatışmaların çifte standart olmaksızın, uluslararası hukuka uygun, adil ve müzakereye dayalı çözümlere kavuşturulması.

Polisario Cephesi'nin Haklı Mücadelesi

Polisario Cephesi'nin yasal ve meşru bağımsızlık mücadelesinin altını çizen Buyema, ulusların kendi kaderini tayin hakkının vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Uluslararası kararların uygulanmamasının, dünyanın doğal kaynaklarının büyük güçler tarafından sömürülmesi için çatışmaların körüklenmesine zemin hazırladığını belirtti. Buyema konuşmasını, bu anlamlı organizasyonu tertip edenlere ve Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'ne verdikleri dayanışma desteğinden dolayı teşekkür ederek sonlandırdı.