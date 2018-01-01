FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Burak Akın ifade vermeye devam ediyor. Akın'ın ifadeleri doğrultusunda örgüt üyesi olduğu belirlenen 2 muvazzaf subay gözaltına alındı. FETÖ'ye yönelik operasyonlar ise hız kesmeden sürüyor.

FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Burak Akın itiraf etti, 2 muvazzaf subay gözaltına alındı.



27 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan Akın'ın sorgusu sürüyor.



Sorgusunda Akın'a ne tür taleplerle karşı karşıya kaldığı yönünde sorular yöneltildi. Akın ifadesinde, örgüt içerisinde aldığı görevler ve kendisinden sorumlu olanlarla ilgili kapsamlı bilgi verdi.



Bu ifadeler doğrultusunda örgüt üyesi olan ve Akın ile faaliyet yürüttüğü belirlenen biri FETÖ'den tutuklu 3 subayın ismine ulaşıldı.



Sorgudan alınan bilgilerle harekete geçen ekipler, 2 muvazzaf subayı gözaltına aldı.



Yurt genelindeki FETÖ soruşturmaları da devam ediyor. Örgütün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne operasyon yapıldı.



Tokat'ta operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile avukatlar olduğu öğrenildi.



Bu arada Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 1'i ile şüphelilere kılavuzluk ettiği iddia edilen göçmen kaçakçısı tutuklandı.



ulusal.com.tr