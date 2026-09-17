Burak Oğraş dosyasında gelişme! Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Birimi devreye girdi: Özel ekip kuruldu

Yıllardır adalet mücadelesi veren baba Murat Oğraş, dosyanın Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Cinayetler Birimi'ne devredildiğini ve olayın aydınlatılması için özel bir inceleme ekibi oluşturulduğunu duyurdu.

BABA MURAT OĞRAŞ: "ÖZEL EKİP KURULDU, BAKAN GÜRLEK'E İLETİLECEK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Oğraş, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda hazırlanan Ulusal Kriminal Büro raporunu Adalet Bakanlığı’na teslim ettiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

Özel İnceleme Ekibi: Dosyanın aydınlatılması amacıyla kolluk kuvvetleriyle eş güdümlü çalışacak özel bir ekip kurulduğu ve dosyanın bizzat Bakanlık hâkimleri tarafından mercek altına alındığı bildirildi.

Bakanlık Sözü: Adalet Bakanlığı Özel Kalemi ile gerçekleştirilen görüşmede dosya detaylarının tek tek kayıt altına alındığı, konunun Adalet Bakanı Akın Gürlek’e bizzat iletileceği ve gereğinin yapılacağı sözünün verildiği aktarıldı.

Kararlılık Mesajı: Murat Oğraş, "Oğlum Burak için 16 yıldır verdiğim adalet mücadelesi, katilleri yargılanıp en ağır cezayı alana kadar artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

16 YILLIK DOSYANIN GEÇMİŞİ VE CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Burak Oğraş’ın ölümü ve sonrasında yaşanan yargısal süreçteki kritik detaylar:

Olayın Gelişimi: 2011 yılının Eylül ayında stajyer olarak çalıştığı otelin lojman havuzunda cansız bedeni bulunan Burak Oğraş’ın, babasının iddialarına göre önce darbedildiği, ardından 2,5 katlı pansiyonun çatısından atıldığı öne sürülmüştü.

Kapatılan Dosya ve İtirazlar: Babanın kendi imkanlarıyla ulaştığı deliller sonrası 6 şüpheli tespit edilmiş, ancak Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği takipsizlik kararıyla dosyayı kapatmıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi daha sonra "kanun yararına bozma" talepleri doğrultusunda bu kararı kaldırmıştı.

FETÖ İltisakı ve Görev Değişiklikleri: Olayın yaşandığı dönem soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürü Nurullah Güler'in daha sonra FETÖ kapsamında ihraç edilip tutuklandığı, dönemin Antalya İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın ise emekli olduktan yaklaşık bir yıl sonra otel grubunun yönetim kuruluna girdiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Tamince hakkındaki dosyaların incelenmesini talep eden mahkeme hâkiminin görev yerinin değiştirilmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.