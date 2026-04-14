Burak Yılmaz PFDK'ya sevk edildi

Hukuk Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz haftanın müsabakalarında yaşanan saha olayları, çirkin tezahüratlar ve usulsüzlükler disiplin raporlarına yansıdı. Burak Yılmaz’ın yanı sıra birçok kulüp ve teknik görevli hakkında işlem başlatıldı.

BURAK YILMAZ HAKKINDA AĞIR İDDİALAR

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, 13 Nisan tarihinde oynanan Çaykur Rizespor müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" ve "hakareti" nedeniyle sevk edildi. Yılmaz’ın ayrıca maç sonu basın toplantısındaki ifadeleri; "kişilik haklarına saldırı", "sportmenliğe aykırı hareket" ve "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" kapsamında değerlendirilerek 14 Nisan itibarıyla tedbirli olarak kurula gönderildi.

KULÜPLERE YÖNELİK DİSİPLİN SEVKLERİ

Müsabakalardaki tribün olayları ve organizasyon kusurları nedeniyle sevk edilen kulüpler şu şekilde listelendi:

Zecorner Kayserispor: Fenerbahçe maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları", "usulsüz seyirci alınması" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" gerekçeleriyle çok yönlü olarak sevk edildi.

Galatasaray A.Ş.: Kocaelispor maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle disipline gönderildi. Kulüp görevlisi Ali Yiğit Buruk da aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Kocaelispor: Galatasaray deplasmanındaki "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları" nedeniyle sevk edildi.

Beşiktaş A.Ş.: Antalyaspor müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahürat" gerekçesiyle listeye girdi.

Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor: Karşılıklı oynanan müsabakadaki "çirkin ve kötü tezahürat" eylemleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildiler.

Çaykur Rizespor: Gaziantep FK maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle disipline verildi.

TEKNİK HEYET SEVKLERİ

Göztepe A.Ş. Kaleci Antrenörü Vanja Ivesa, Kasımpaşa müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 13 Nisan’dan itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.

PFDK'nın önümüzdeki günlerde toplanarak savunmaları alması ve cezai yaptırımları açıklaması bekleniyor.