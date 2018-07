Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan, sedef hastalığının doğal tedavi merkezi olan dünyaca ünlü 'doktor balıklar'ın bulunduğu Kangal Balıklı Kaplıca Tesisleri'nin özel statüye alınması isteniyor.

Sivas'ın Kangal ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunan, 37 derece sıcaklıkta yaşayabilen genetiğe sahip dünyadaki tek balık olan ve içinde yaşadığı suyla beraber sedef hastalığının tedavisinde etkin rol oynayan Balıklı Kaplıca Tesisleri özel statüye alınarak hastaların sevkli gelmesini ve masraflarının devlet tarafından karşılanmasını istiyor.



Kaplıca hakkında bilgi veren Kangal Balıklı Kaplıca işletmecisi Fuat Ünsal, mevsimin açılması ile birlikte kaplıcalarına yoğun bir talep olduğunu söyledi. Balıkların Sedef Hastalığı tedavisinde büyük rol oynadığını söyleyen Ünsal, "Balıkların Sedef hastalığının tedavisinde çok büyük etkileri vardır bu selenyumlu suyla birleştiği zaman yüzde 30 balık, yüzde 70 su etkilidir. Suda selenyum, silisyum ve daha çeşitli mineraller vardır. Bu yüzden çok iyi sonuçlar almaktadır ve suyun antiseptiklik olmasını içeren mineraller vardır. Bu balıklar her yıl kendilerini 8-10 defa yeniler. Geçen ay burada derede çok aşırı sel oldu. Balıklarımız azalmıştı. Havuzlarımızdaki balıklarda bir sıkıntı olmuyor. Şimdi aşırı derecede balık var. Dünyanın her tarafından Rusya'dan, Almanya'dan, İngiltere'den her bölgeden insanlar buraya gelip burada tedavi oluyorlar. Zaten Türk devletlerinin sanki evi gibi burası" dedi.



'BALIKLI KAPLICA ÖZEL STATÜYE ALINMALI'

Dünyadaki tıp adamlarının balıklı kaplıca tedavisini kabul ettiğini ve Sedef hastalarını tedavi için gönderdiklerini ifade eden Ünsal, Türkiye'de bakanlıkların devreye girerek balıklı kaplıcanın özel statüye alınması ve hastanelerden sevkli gelen Sedef hastalarının ücretinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi. Ünsal şöyle konuştu:

"Çünkü sedef hastalığı kortizonlarla artık tedavi edilemiyor. Kortizonlarla insanlar çürütülüyor, eklemleri ve böbrekleri bozuluyor. Tabi bu bizim söylemimizin değil çok değerli bilim adamlarımızın, doktorlarımızın tespiti. Buraya sedef hastalığından gelen insanlar 21 gün içerisinde kurtuluyor. Mutlu bir şekilde evlerine dönüyorlar. Sedef hastalığının tek yan etkisiz tedavi merkezi Kangal Balıklı Kaplıcası. Dünya bunu kabul etti. Türkiye'de de artık kabul edilmesi gerekiyor. SGK, Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı bunu kabul etmeli. Ortak bir uzlaşma sağlanmalı ve balıklı kaplıca özel statüye alınmalı. Ancak bizim ülkemizdeki bürokrasi ve politikacılar bu işe el atarlar da Dünyadaki sedef hastalarını buraya getirir tedavi edersek biz bunun 10 katı, 20 katı, 100 katı daha büyük tesisler ve rehabilitasyon merkezleri kurabiliriz. Yan etkisiz tek tedavi burası olduğu için de tüm doktorlar burayı tavsiye ediyor. Bu bizim için çok büyük bir nimet. Sivas için, Kangal için, Türkiye için büyük bir nimet."



'SGK 4 LİRA 5 KURUŞ ÖDÜYOR'

Avrupa'daki sedef hastalarının tedavi ücretlerinin devletleri tarafından karşılandığını ancak Türkiye'de yapılan ödemenin 4 lira 5 kuruş olduğunu ifade eden Ünsal, "Fakat her nedense gereği kadar yolumuz, elektriğimiz ve diğer konularda imkanlar sağlanmıyor. Sel sularına maruz kalıyoruz, sel sularıyla mağdur oluyoruz sonuç olarak balıklarımız zarar görüyor. Biz zarar görüyoruz. Ülkemiz zarar görüyor. Onun için biz yetkilileri burada göreve davet ediyoruz. Buranın tüm kaplıcalar içerisinde Türkiye'deki değil tüm Dünyadaki kaplıcalar içerisinde özel statü uygulanması gerekiyor. Özel statüye alırsanız, eğer siz değerinize sahip çıkarsanız yurt içi, yurt dışı tüm doktorlarımızda, hastanelerde sahip çıkacak, sevklerini yapacak, insanlarda burada yatılı ve masraflarını yeme, içme, yatma masraflarını ödeyen bir devlet olduğu zaman daha mutlu şekilde evlerine dönecekler. Bu hastalık göze hitap eden bir hastalık. İster istemez yaşam kalitesini düşüren bir hastalık. Bu ülkenin bu değerine sahip çıksınlar. Bize sahip çıkarlarsa biz burayı dünyanın en önemli merkezi haline getiririz. En azından iki, üç defa sevk yapılsa hastalar daha rahat, daha kaliteli yaşarlar. Sevkler olmadığı zaman gelemiyorlar, tedavi olamıyorlar, ücretini ödeyemiyorlar, ödeyemeyince çekip geri gidiyorlar" dedi.



'TEDAVİ OLMAKTA ZORLANIYORUZ'

Konya'dan Balıklı Kaplıca'da tedavi için gelen emekli Dede Kaya (81) ise tedavi masraflarını karşılamakta zorlandıklarını söyledi. Kaya, "Avrupa emeklisiyim. Avrupa'da sedef hastalarının tedavileri devletleri tarafından karşılanıyor. Hollanda, Fransa, Almanya, Avusturya gibi devletlerde çalıştım emekli oldum. Maalesef Türkiye'de sigorta çok düşük bir ücret ödüyorsa da bu bizi tatmin etmiyor. Burada ağır koşullarda biz bu paraların altından kalkamıyoruz. Devletimiz niçin bu işlere el atmıyor. Diğer hastanelerde yemek paralarını, yatak paralarını karşılıyor da niçin bizim masraflarımızı karşılamıyorlar. Biz bu hususta Sağlık Bakanlığımızdan, hükümetimizden yardım bekliyoruz. Çok sedef hastası var buraya gelip tedavi olamıyorlar. Sedef hastaları için devlet bize yardım etsin. Burada koşullar çok ağır geliyor. Biz burada şifa buluyoruz. Bütün başka memleketler karşılıyor da neden bizim ki karşılanmıyor" ifadelerini kullandı.