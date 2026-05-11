Burcu Köksal yarın AK Parti’ye katılıyor: 'Beni aday yapmalarının sebebi...'

Burcu Köksal, tv100 için Barış Yarkadaş'a yaptığı açıklamalarda "AK Parti'ye yarın katılıyorum, içim çok rahat" diyerek yeni yol haritasını ilan etti.

CHP’de siyaset yapma imkanının kalmadığını belirten Köksal, Genel Başkan Özgür Özel’in kurultaydan bu yana Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermesini unutamadığını "Özel benim burnumdan getirdi" sözleriyle ifade etti.

'BENİ ÖZGÜR ÖZEL TEHDİT ETTİ'

Özgür Özel tarafından doğrudan tehdit edildiğini öne süren Köksal, "Cemal Enginyurt'un tehdit iddiasını ben de gördüm. Kim tehdit etmiş beni önce bunu söylesinler. Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti" dedi. 5-6 ay önce AK Parti’ye geçme tartışmaları başladığında Özel’in kendisine "5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim. Seni affetmem için bana yalvaracaksın" şeklinde mesajlar yazdığını iddia etti.

KOCANDAN BOŞAN MESAJI

Köksal, en dikkat çekici iddiasını ise "Özel'in bana yazdığı kocandan boşan mesajı, yazdığı mesajların en hafifiydi" sözleriyle dile getirdi.

Köksal, "Benim kocam hayvancılık yaparak geçimini sağlayan bir insan. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Otel odalarında kadınlarla basılmadı, benim kocam beni hiç aldatmadı. Hakkında hiçbir soruşturma yok, ben kocamı niye boşayacakmışım?" ifadelerini kullandı.

'SİSTEMATİK OLARAK TROLLERİN SALDIRISINA UĞRADIM'

Parti içindeki işleyişe dair eleştirilerini sıralayan Köksal, "31 Mart seçimlerinde 1 kez mazot desteği geldi sadece. Ekrem İmamoğlu ile ters düşünce bir daha mazot kartı yollamadılar ve sistematik olarak trollerin saldırısına uğradım. Bu CHP bizim CHP'miz değil. Ben artık hırsızlığı yolsuzluğu savunamam! Eskiden olsa suç işleyen partiden atılırdı, şimdi her şey meşrulaştırılıyor" dedi.

"BENİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI YAPMALARININ SEBEBİ...'

Adaylık sürecinin bir tasfiye planı olduğunu savunan Köksal, "Beni belediye başkan adayı yapmalarının sebebi benden kurtulmak istemeleriydi. Grup başkanvekiliydim o dönem. Beni başkanvekilliği koltuğundan ayırmak istiyorlardı. Nasılsa kazanamaz diyerek bu yola girdiler" diye konuştu.

Protesto edilmesine de değinen Köksal, "CHP Genel Merkezi'nden beni protesto etmek için otobüs getirmişler. Günlerce mesaj attılar. Belediye binasının önüne saydırdım sadece 173 kişi geldi. Seçim zamanı gelmeyen otobüs ne tesadüftür ki şimdi geliyor" dedi. Yarın kendisiyle birlikte Afyonkarahisar'a bağlı Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun ve 7 belediye meclis üyesinin de AK Parti’ye katılacağını, böylece meclis çoğunluğunun AK Parti’ye geçeceğini belirtti.