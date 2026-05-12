Burcu Köksal’dan AK Parti’ye katılım sonrası ilk sözler: ''Toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim."

CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, resmen AK Parti saflarına katıldı. AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende yeni partililerin rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AK Parti Kongre Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı" düzenlendi. Partisinden daha önce ayrılan CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın siyasetteki yeni adresi bu toplantıda resmileşti. Köksal'ın yanı sıra Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da partiye katılım sağlayan bir diğer isim oldu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıdaki konuşmasında yerel yönetimlerdeki bu katılımları ilan etti. Salondaki teşkilat mensuplarına hitap eden Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarına aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi. Liderin bu konuşmasının hemen ardından kürsüde resmi geçiş ritüeli gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köksal ve Topçu'ya AK Parti rozetlerini bizzat takarak katılımlarını onayladı.

ROZET SONRASI İLK SÖZLER: "AYNI YOLDA YÜRÜYECEĞİM"

Rozet takma merasiminin tamamlanmasıyla birlikte Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, parti değişikliğine ve kente dair planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelecek süreçte kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirten Köksal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisarımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere, hemşehrilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için Afyonkarahisarımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim." dedi.

