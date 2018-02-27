Şeker fabrikalarının satılması Türkiye ekonomisine büyük darbe indirecek. Buna karşı çıkmak için Burdur'da şeker işçileri, imza kampanyası başlattı.

Burdur ekonomisinin can damarı olan şeker fabrikası için ortak mücadele başlatıldı.



İşçiler, Burdur halkı, sendika ve sivil toplum kuruluşları fabrikanın özelleştirilmemesi için imza kampanyası başlattı.



Cumhuriyet Meydanı'nda masa açıldı. İşçiler, "Nişasta bazlı şekere mecbur kalmayalım", "Geleceğimizi satmayalım" sloganlarıyla Burdurlulardan imza topluyor.



Şeker İş mücadeleyi en önde yürütüyor.



Kâr getiren, Burdur'un ekonomisi için çok önemli olan fabrikanın satılmasına herkes karşı.



1955 yılında üretime başlayan fabrika, bugün günlük 5 ila 6 bin ton arasında şeker işleme kapasitesine sahip.





ulusal.com.tr