banner999
Kılıçdaroğlu'dan TTB'ye destek ziyareti
Kılıçdaroğlu'dan TTB'ye destek ziyareti
'Burdur Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesi iptal edildi'
'Burdur Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesi iptal edildi'
Rusya'dan İsrail'e 'provokasyon' suçlaması
Rusya'dan İsrail'e 'provokasyon' suçlaması
O saldırıda yayın yasağı kararı
O saldırıda yayın yasağı kararı

'Burdur Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesi iptal edildi'

Burdur ve Yozgar şeker fabrikalarının özelleştirme ihaleleri iptal edildi.

'Burdur Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihalesi iptal edildi'

Geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılarak özelleştirme sürecine giren Burdur Şeker Fabrikasını ihale sonucunda alan firma Erser-Sterk firması vaad ettiği bedeli kredi olarak bulamayınca 3 kez süre uzatımı istemişti.
 
Burdurajans'ın haberine göre özelleştirme kurumu firmanın 3 kez uzatma talebini kabuletti. İddialara göre 25 Aralık 2018 tarihinde sona eren süreye ek olarak bir kez daha uzatma talebinde bulunan firmaya Özelleştirme Dairesi Başkanlığından ret cevabı geldi ve satış durduruldu.
 
Şeker Fabrikasının satışının iptal olması haberi Burdur'da büyük sevinç yarattı.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'de twitter hesabından "Burdur Şeker Fabrikası özelleştirmesi iptal edildi.Hayırlı olsun" mesajını paylaştı.


 

Etiketler; #burdur şeker fabrikası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.