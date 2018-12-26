Burdur ve Yozgar şeker fabrikalarının özelleştirme ihaleleri iptal edildi.

Geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılarak özelleştirme sürecine giren Burdur Şeker Fabrikasını ihale sonucunda alan firma Erser-Sterk firması vaad ettiği bedeli kredi olarak bulamayınca 3 kez süre uzatımı istemişti.



Burdurajans'ın haberine göre özelleştirme kurumu firmanın 3 kez uzatma talebini kabuletti. İddialara göre 25 Aralık 2018 tarihinde sona eren süreye ek olarak bir kez daha uzatma talebinde bulunan firmaya Özelleştirme Dairesi Başkanlığından ret cevabı geldi ve satış durduruldu.



Şeker Fabrikasının satışının iptal olması haberi Burdur'da büyük sevinç yarattı.



CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'de twitter hesabından "Burdur Şeker Fabrikası özelleştirmesi iptal edildi.Hayırlı olsun" mesajını paylaştı.





