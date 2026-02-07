Burdur'da fuhuş çetesine darbe! 7 kadın kurtarıldı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gölhisar ilçesinde bir operasyona imza attı. Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 Şubat tarihinde, fuhuşla ve fuhuş kaynaklı hastalıklarla mücadele amacıyla düğmeye basıldı.

İKİ AYRI ADRESE ŞAFAK BASKINI

Ekipler, Gölhisar ilçesinde önceden tespit edilen iki farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında, şüphelilerin elinde zorla tutulduğu ve fuhşa zorlandığı belirlenen kadınlara ulaşıldı. Polis ekipleri, 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 mağdur kadını kurtardı.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda suç unsuru olabilecek pek çok materyal ele geçirildi. Aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek bulunurken, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çok sayıda sikke de polisin dikkatinden kaçmadı. Ayrıca suçtan elde edildiği düşünülen yüklü miktarda banknot, ziynet eşyaları, suça konu belgeler ile telefon ve tablet gibi dijital materyallere el konuldu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon sonucunda olayla bağlantılı oldukları tespit edilen B.Ö., M.D. ve V.E.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Yer Temin Etme' suçlamasıyla işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.E.E. serbest bırakılırken, B.Ö. ve M.D. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.