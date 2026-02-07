Burdur'da fuhuş çetesine darbe! 7 kadın kurtarıldı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda zorla tutulan 7 kadın kurtarılırken, baskın yapılan adreslerde silah ve tarihi eser niteliğinde sikkeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Burdur'da fuhuş çetesine darbe! 7 kadın kurtarıldı
Yayınlanma:

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gölhisar ilçesinde bir operasyona imza attı. Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 Şubat tarihinde, fuhuşla ve fuhuş kaynaklı hastalıklarla mücadele amacıyla düğmeye basıldı.

İKİ AYRI ADRESE ŞAFAK BASKINI

Ekipler, Gölhisar ilçesinde önceden tespit edilen iki farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında, şüphelilerin elinde zorla tutulduğu ve fuhşa zorlandığı belirlenen kadınlara ulaşıldı. Polis ekipleri, 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 mağdur kadını kurtardı.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda suç unsuru olabilecek pek çok materyal ele geçirildi. Aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek bulunurken, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çok sayıda sikke de polisin dikkatinden kaçmadı. Ayrıca suçtan elde edildiği düşünülen yüklü miktarda banknot, ziynet eşyaları, suça konu belgeler ile telefon ve tablet gibi dijital materyallere el konuldu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon sonucunda olayla bağlantılı oldukları tespit edilen B.Ö., M.D. ve V.E.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Yer Temin Etme' suçlamasıyla işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.E.E. serbest bırakılırken, B.Ö. ve M.D. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emekli doktoru soyan sahte polisler birbirini de dolandırdıEmekli doktoru soyan sahte polisler birbirini de dolandırdıGündem
2.8 milyar liralık para trafiği deşifre oldu: 7 ilde dev operasyon!2.8 milyar liralık para trafiği deşifre oldu: 7 ilde dev operasyon!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

burdur fuhuş operasyonu
Günün Manşetleri
Hatay merkezli dev operasyon!
Burdur'da fuhuş çetesine darbe!
2.8 milyar liralık para trafiği deşifre oldu
6 Şubat Özel Dezenformasyon Bülteni
Sınırda 240 kilo uyuşturucu yakalandı
Ali Kaya hakkında tutuklama kararı
7 ilde başlıyor... Üniversitelerde yeni dönem
Arakçi: İyi bir başlangıç oldu
6 Şubat deprem davalarında bilanço netleşti
Zonguldak'ta 'rüşvetle muayene' operasyonu
Çok Okunanlar
Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum
Gazete manşetleri 7 Şubat Cumartesi Gazete manşetleri 7 Şubat Cumartesi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
6 Şubat Özel Dezenformasyon Bülteni 6 Şubat Özel Dezenformasyon Bülteni