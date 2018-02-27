AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'dan, terör örgütü PYD eski Eş Başkanı Salih Müslim'in serbest bırakılmasının ardından 'ABD' iddiası geldi

Twitter hesabından paylaşım yapan Burhan Kuzu, terör örgütü PYD eski Eş Başkanı Salih Müslim'in serbest bırakılmasının ardında ABD'nin olduğunu söyledi.



Kuzu, "Çek Cumhuriyeti de Salih Müslim’i Türkiye’ye iade etmek için yakaladı ama bu sefer de ABD’nin baskısı ile vazgeçti peşindeyiz merak etmeyin;gereken yapılacak." dedi.



Burhan Kuzu'nun paylaşımları şöyle;

Çek Cumhuriyeti Salih Müslim denen YPG’nin başı yani terörist başını önce yakaladı sonra bıraktı.Peki neden yakaladılar neden bıraktılar?Türkiye’ye iade niyetiyle yakalandılar çünkü yerini Türk İstihbaratı bildirdi;ancak ABD ya da Almanya devreye girerek bırakıldı.



Yunanistan,sığınan Fetöcüleri iade etme sözü verdiği halde Almanya’nın baskısı neticesi sonradan vazgeçti.Çek Cumhuriyeti de Salih Müslim’i Türkiye’ye iade etmek için yakaladı ama bu sefer de ABD’nin baskısı ile vazgeçti. Peşindeyiz merak etmeyin;gereken yapılacak.





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