AK Parti Kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, CHP'ye tepki gösterdi, "Yazmak istemiyorum ama artık bıçak kemiğe dayandı. PKK’nın belediye başkanlarını savunan CHP’ye de bin kere yazıklar olsun" dedi

AK Parti Kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, sosyal medya hesabından CHP'ye sert tepki gösterdi.



Kuzu, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 3 askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize de acil şifalar diledi.



CHP'YE TEPKİ



Burhan Kuzu, açıklamasının devamında CHP'ye tepki gösterdi.



"Yazmak istemiyorum ama artık bıçak kemiğe dayandı" paylaşımı yapan Kuzu, "PKK’nın belediye başkanlarını savunan CHP’ye de bin kere yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr



