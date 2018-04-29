AKP Milletvekili Burhan Kuzu, Abdullah Gül'ün sözlerine tepki gösterdi. Kuzu, 'Hemşehrimi iyi tanıyamamışım' dedi.

"Geniş bir mutabakat sağlanamadığ için" Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkamadığını açıklayan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e AKP içinden tepkiler sürüyor.



Gül’ün dün yaptığı açıklamalara da değinen AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, “Bizim ağrımıza gitti. Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir” dedi.



Bu sabah CNN Türk yayınına katılan Kuzu, Gül’le hemşehri olduklarını hatırlatarak “Benim bildiğim Abdullah Bey böyle bir oyuna gelmez’ demiştim. İyi tanıyamamışım demek ki” ifadesini kullandı.



Kuzu, “Hukuken aday olma hakkı olabilir. Aday olmak her vatandaşın hakkıdır. Ama ben bunu vefa anlamında söylüyorum” diye konuştu.





