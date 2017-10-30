Görevden almalar, AKP lideri Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin ardından başladı.
Erdoğan'ın bu çıkışıyla da düğmeye basıldı. Önce parti yönetimleri değiştirildi, ardından belediye başkanları peş peşe istifa ettirildi. AKP'deki yeni tasfiye süreci ise Meclis'te yaşanacak.
Kasım ayı içinde Meclis Başkanlığı, Başkanlık Divanı ve Komisyon Başkanları için seçimler yapılacak.
Bu seçimler arasında en kritik olanı ise Meclis Başkanlığı... Başkanlık için 12 Kasım'da aday başvuruları alınmaya başlayacak, 5 gün beklendikten sonra da seçime gidilecek.
Daha önce mevcut başkan İsmail Kahraman'ın adaylığının önüne geçilmesi için bazı AKP'li vekillerin el altından bir takım iddialar ortaya attığı medyaya yansımıştı. Buna göre, AKP'li vekiller Kahraman'ın damadının FETÖ'cü olduğu ve yurtdışında olduğu bilgisini bilinçli olarak yaymıştı. Bazı vekillerin ise Kahraman'ın yaşlandığı için görevi bırakması gerektiğini düşündüğü öğrenilmişti.
Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, İsmail Kahraman'ın başkanlık için ilk başlarda kesin gözüyle baktığını ancak, Erdoğan'ın henüz kendisini işaret etmediği için tedirginlik yaşadığını belirtti.
Kahraman'ın yerine bir bakan ile grup başkanvekilinin isminin konuşulduğunu söyleyen Selvi, İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun da adaylıkta kararlı olduğunu ifade etti. Kuzu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra kararını netleştireceği kaydedildi.
Burhan Kuzu, son yapılan kabine değişikliğinde bakanlık beklemiş, ancak alamamıştı. Tepkisini ise sosyal medya üzerinden "Siyasetin adaleti yok. Ne yapalım Allah'a havale ediyorum" sözleriyle dile getirmişti.
Bu arada Erdoğan geçen hafta yapılan MKYK toplantısında, Meclis Başkanvekillikleri, grup başkanvekilliği ve idare amirlikleri için başvuruların alınması talimatını verdi.
ulusal.com.tr