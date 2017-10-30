AKP'de "Metal yorgunluğuyla" başlayan tasfiye süreci Meclis'te de devam edecek. İsmail Kahraman'ın Kasım ayında yapılacak Meclis Başkanı seçimleri için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan işaret gelmeyince tedirgin olduğu belirtildi. Bakanlık alamayınca tepki gösteren Burhan Kuzu'nun da Meclis başkanlığı için aday olacağı ileri sürüldü

Görevden almalar, AKP lideri Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin ardından başladı.



Erdoğan'ın bu çıkışıyla da düğmeye basıldı. Önce parti yönetimleri değiştirildi, ardından belediye başkanları peş peşe istifa ettirildi. AKP'deki yeni tasfiye süreci ise Meclis'te yaşanacak.



Kasım ayı içinde Meclis Başkanlığı, Başkanlık Divanı ve Komisyon Başkanları için seçimler yapılacak.



Bu seçimler arasında en kritik olanı ise Meclis Başkanlığı... Başkanlık için 12 Kasım'da aday başvuruları alınmaya başlayacak, 5 gün beklendikten sonra da seçime gidilecek.



Daha önce mevcut başkan İsmail Kahraman'ın adaylığının önüne geçilmesi için bazı AKP'li vekillerin el altından bir takım iddialar ortaya attığı medyaya yansımıştı. Buna göre, AKP'li vekiller Kahraman'ın damadının FETÖ'cü olduğu ve yurtdışında olduğu bilgisini bilinçli olarak yaymıştı. Bazı vekillerin ise Kahraman'ın yaşlandığı için görevi bırakması gerektiğini düşündüğü öğrenilmişti.

