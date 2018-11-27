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Burhanettin ve Fatma Öztürk'e FETÖ'den hapis

Burhanettin ve Fatma Öztürk'e FETÖ'den hapis

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski savcı Burhanettin Öztürk'e "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 9 yıl, eşi eski hakim Fatma Öztürk'e ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına sanıklar ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan sanık çift, suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ üyesi olmadığını, örgütsel bir bağının bulunmadığını iddia eden Öztürk çifti, iddianamede bu yönde somut delil bulunmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatlarının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp hükmü açıkladı.

Buna göre, meslekten ihraç edilen eski savcı Burhanettin Öztürk'e "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 9 yıl, eşi eski hakim Fatma Öztürk'e ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanık Burhanettin Öztürk'ün tutukluluğunun devamına hükmedilirken eşi Fatma Öztürk'ün adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı.

Etiketler; #fetö
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