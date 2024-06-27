Büro Memur-Sen ülke genelinde eylemlere başladı!

Büro Memur-Sen ülke genelinde eylemlere başladı. 3600 Ek Gösterge için 3 milyon 600 bin adım atarak Bolu'dan Ankara yürüyeceklerini belirten Büro Memur Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, sendikanın eylem takvimini açıkladı.

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Kamu çalışanları, gasp edilen kazanımları, söz verilmesine rağmen uygulanmayan talepleri ve 3600 ek göstergeleri için meydanlara çıkıyor. 27 Haziran itibariyle eylemlere başladıklarını belirten Büro Memur Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 4 aşamalı eylem takvimini sıraladı.

Yazgan, 3600 ek gösterge, toplu sözleşme ikramiyesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Çalışma ce sosyal Güvenlik Bakanı Cedat Işıkhan'dan söz aldıklarını fakat sözlerin tutulmadığını söyledi. Yazgan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i de eleştirdi.
hizmetlerinin iptal edilmemesini ve memurlara kira tazminatı verilmesini istedi.

Eylem takvimini anlatan Büro Memur Sen Genel Başkanı Yusuf Yazga, daha önce de böyle bir süreç yaşadıklarını ve mücadele sonunda kazandıklarını ifade etti. Büro Memur-Sen Yönetim Kurulu heyeti eylemlerin ilk aşamasını basın toplantısında başlattı. Taleplerini içeren kokartları üyeleriyle birlikte taktılar.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# memursen # eylem
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