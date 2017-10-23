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"Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe istifa etmeyeceğini Erdoğan'a iletti"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'de yaşanan istifa krizi hakkında konuştu. Selvi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istifa etmeyeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini söyledi

"Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe istifa etmeyeceğini Erdoğan'a iletti"

CNN TÜRK yayınında konuşan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının kesin olduğunu fakat Gökçek'in son bir kez Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin ise istifa etmeyeceğini Erdoğan'a ilettiğini söyleyen Selvi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur süreçin ise kendi iradesi doğrultusunda geliştiğini ifade etti.

Bu sürecin uzamasının ise AKP'ye zarar verdiğini kaydeden Selvi, istifa süreçlerinin bu ay sonunda gerçekleşmezse AKP'nin yeniden bir durum değerlendirlemesi yapacağını söyledi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #bursa #erdoğan #istifa
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