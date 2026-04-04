Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Son dakika... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Son dakika... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in görevden uzaklaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Açıklama şu şekilde:

“Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa BOZBEY, Bursa 6.Sulh Ceza Hakimliğinin 04.04.2026 tarih ve 2026/294 Sorgu kararıyla “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme ve Rüşvet Almak” suçlarından tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

