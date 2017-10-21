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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'den istifa açıklaması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altep, istifa iddialarıyla ilgili olarak "Hayırdır? Yooo! Yok öyle bir şey yok! Yok abi öyle birşey yok. Sağol. Hayırlı akşamlar" dedi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'den istifa açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen isimler arasında gösterilen ve son günlerde resmi törenlere katılmayarak yardımcılarını görevlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe Bursa Park Bahçe Sosyal ve Kültürel Hizmetler AŞ. (BURFAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Memduh Özyıldırım'ın oğlu Yasin Özyıldırım ve Nemide ve Zeki Altun'un kızları Jessika Altun'un nikahına katıldı. 

Merinos Parkı Göl tesislerindeki nikahta neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Başkan Recep Altepe genç çiftin nikahını kıyıp mutluluklar diledi. 

Nikah sonrasında davetlilerle bir süre sohbet edip kendisine ayrılan masada yemek yiyin Recep Altepe, yaklaşık bir saat kaldığı salondan ayrılırken, istifası ile ilgili bilgi almak isteyen DHA muhabirine, "Hayırdır? Yooo! Yok öyle bir şey yok! Yok abi öyle birşey yok. Sağol. Hayırlı akşamlar" diyerek makam aracına binip ayrıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #büyükşehir #recep altepe
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