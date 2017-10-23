Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Altepe, Kaplıkaya Hacıvat Deresi Islahı ve Bağlaraltı Siteler Köprüsü'nün açılış töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz, Çatışmayacağız hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız." dedi.



Kriz ortamını oluşturmaya hiç yanaşmayacaklarını dile getiren Altepe, şunları kaydetti:



"Bu şartlarda Bursamıza, hemşehrilerimize ve ülkemize hizmet imkanı kalmadığı da ortadadır. Ben de bu düşüncelerle bugün itibarıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Hiçbir konuda verilmeyecek hesabımız yok, alnımız ak başımız da dik. Bursamıza, hemşehrilerimize, ülkemize ve AK Parti'mize hayırlı olmasını diliyorum."



ulusal.com.tr