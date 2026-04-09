Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti!

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından başlayan başkanvekilliği seçim süreci tamamlandı.

Yeni başkanvekilinin belirleneceği seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinden herhangi bir isim aday olarak sunulmadı. CHP'nin aday çıkarmadığı oylama sürecinin sonunda seçimi Şahin Biba kazandı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin boşalan başkanvekilliği koltuğunu devraldı.