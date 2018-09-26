Gelen son dakika haberine göre, Bursa'da bir binada yaşanan patlama sonucu yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da bir binada yaşanan patlama sonucu yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Maksem Mahallesi Maksem Caddesi üzerinde 5 katlı bir binada saat 16.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken 5 katlı bina ile çevre binalarda büyük çapta hasar meydana geldi. Patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.



Patlama sonrası binadaki yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Binanın dış duvarı da çökerken, bazı araçlar ve çevredeki bazı binalarda da hasar meydana geldi.



Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeye yaklaştırmadı.



Bursagaz, İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından patlamanın kesin sebebinin belli olacağı öğrenildi.



Patlama sesinin Bursa şehir merkezinden bir çok noktada duyulduğu öğrenildi.



Polisin soruşturması ise sürüyor