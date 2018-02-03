Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınlarında meydana gelen patlamada 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı

Bursa-Ankara karayolu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınlarında patlama oldu.



Bu sırada güzergahtan yaya olarak geçen Çevik Kuvvet'te görevli bir polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.



Polis olay yerinde inceleme başlattı. Ekipler, patlamanın poşet içine konulmuş patlayıcı bir düzeneğin neden olduğunu düşünüyor.



Bu arada, İl Emniyet Müdürü Osman Ak da olay yerine giderek bilgi aldı.



ulusal.com.tr



