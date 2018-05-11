Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında polis, Bursa merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda KHK ile kapatılan okul ve vakıf yöneticileri ile çeşitli hastanelerde çalışan bazı doktorların da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri harekete geçti. Ekipler, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen ve haklarında arama kararı çıkarılan 25 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.



Bursa merkezi başta olmak üzere Yenişehir, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik ve Orhangazi ilçeleri ile Van ve Erzincan illerinde baskınlar yapıldı. Daha önce KHK ile kapatılan Ceylan Bey Özel Eğitim Şirketi ve bu şirkete bağlı Hatuniye Kültür ve Eğitim Vakfı yöneticileri ile çeşitli özel hastanelerde halen görev yapan bazı doktorların da aralarında bulunduğu 25 kişi, yapılan baskınlarda gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.



Şüphelilerin aynı zamanda örgütün finans merkezi olan BankAsya'yı örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in talimatı ile kurtarma çalışmalarına katıldığı da tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecek.