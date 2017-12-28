Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonu başlattı.
Yaklaşık 200 polis, merkez Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl ilçesinde 11 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.
Zırhlı araçların da destek verdiği operasyonda, özel harekat ekipleri koçbaşı ile kapıları kırarak evlere baskın düzenledi.
Çoğu Suriyeli olan ve aralarında 38 kişi gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramalarda örgütsel döküman ve dijital materyeller ele geçirildi.
BURSA'da terörle mücadele ekipleri tarafından IŞİD terör örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Suriyelilerin de bulunuğu 38 kişi gözaltına alındı
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonu başlattı.
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