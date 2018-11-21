Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında 48 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, 20'si örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı, 10'u polis memuru ve 2'si asker olmak üzere 48 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.



Güvenlik güçleri, 48 kişinin yakalanması için çalışma yürütüyor.