Bursa'da, terör örgütleri IŞİD, PKK/KCK ve DHKP-C'ye yönelik operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi alınan tedbirler kapsamında, merkez Osmangazi ilçesinde belirlenen 2 adrese düzenlediği operasyonda, terör örgütü IŞİD mensubu olduğu değerlendirilen 3 kişiyi yakaladı.
Jandarma Özel Harekat Timi'nin de destek verdiği operasyonda birçok örgütsel kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Merkez Yıldırım ilçesinde ise sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gürsu ilçesinde de sosyal medyadan terör örgütü DHKP-C propagandası yaptığı belirlenen zanlı yakalandı.
Bursa'da terör örgütleri IŞİD, PKK/KCK ve DHKP-C'ye yönelik operasyonlarda 5 kişi yakalandı
Bursa'da, terör örgütleri IŞİD, PKK/KCK ve DHKP-C'ye yönelik operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.
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