Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yaptığı araştırma neticesinde, Karsak Boğazı yakınlarında bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, drone ile havadan tespit ettiği bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda 38 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Adana'da ise uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından kentte tespit ettiği adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda, 115 gram esrar, 126 gram sentetik uyuşturucu, 14 gram eroin, 87 uyuşturucu hap ele geçirildi, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 10'u tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ulusal.com.tr