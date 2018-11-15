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Bursa'da yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki tarihi Kayhan Çarşısı'nda yangın çıktı, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'da yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Bursa'da Kayhan Çarşısı'nda yangın

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki tarihi Kayhan Çarşısı'nda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kayhan Mahallesi'ndeki tarihi Kayhan Çarşısı'nda 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Kısa sürede büyüyen ve çevredeki binaları tehdit eden yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Bir başka yangında sobayı yakmaya çalışırken çıktı

Bursa merkez Osmangazi ilçesinde, sobayı yakmaya çalışırken halının tutuşması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı, ev kullanılamaz hale geldi.

Demirkapı Mahallesi 12. Bayır Sokağı'ndaki 2 katlı binanın üst katında yalnız yaşayan İsmail Balaban (80), sobayı yakarken kıvılcımların sıçradığı halı tutuşunca yangın çıktı. 

Komşuların alevleri fark etmesi üzerine Balaban evden çıkarıldı. Dumandan etkilenen Balaban, sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 3 itfaiye ekibinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. 

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #kayhan çarşısı
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