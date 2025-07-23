Bursa Karacabey’de trafik kazası: Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 çocuk yaralı

Bursa Karacabey’de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti, 5 yaşındaki çocuk ise yaralandı. Kazada ölen baba, polis memuruydu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bursa Karacabey’de trafik kazası: Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 çocuk yaralı
Yayınlanma:

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

Kaza, Karacabey-Mustafakemalpaşa kara yolunda gerçekleşti. Süleyman K. (19) idaresindeki 16 SK 645 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Ramazan Ç. yönetimindeki 16 ALZ 236 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Süleyman K., babası Şükrü K. (52) ve annesi Fatma K’nin (45) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Süleyman K'nin 5 yaşındaki kardeşi Alaattin K. ise yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Hayatını kaybeden baba Şükrü K'nin, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

4 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025)4 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar (Temmuz 2025)Ekonomi
Tarım Bakanı’ndan 45 derece uyarısı: Orman yangını riski büyüyorTarım Bakanı’ndan 45 derece uyarısı: Orman yangını riski büyüyorGündem
Yeni parti mi kuruluyor? Selçuk Özdağ’dan dikkat çeken açıklamaYeni parti mi kuruluyor? Selçuk Özdağ’dan dikkat çeken açıklamaGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

bursa trafik kazası
Günün Manşetleri
ORMAN YANGINI RİSKİ BÜYÜYOR
EUROFİGHTER İÇİN MUTABAKAT SAĞLANDI
İstanbul’da huzur operasyonu
VATAN PARTİSİ'NDEN DESTEK ZİYARETİ
“BAHÇELİ ANAYASADAKİ TÜRK TANIMINI TARTIŞMAYA AÇIYOR”
YÜZLERCE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ
KAÇAK DERNEK MERKEZİNE MÜDAHALE
5 günde 179 siber suç şüphelisi yakalandı
''ŞARA'YI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ''
''İSRAİL, PARÇALANMIŞ BİR SURİYE İSTİYOR''
Çok Okunanlar
Emekliye promosyon yağmuru! Emekliye promosyon yağmuru!
Gram altında tarihi rekor! Gram altında tarihi rekor!
Gündüz kavuracak, gece terletecek! Gündüz kavuracak, gece terletecek!
4 milyonun faiz getirisi belli oldu 4 milyonun faiz getirisi belli oldu
Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?