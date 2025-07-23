Bursa Karacabey’de trafik kazası: Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 çocuk yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

Kaza, Karacabey-Mustafakemalpaşa kara yolunda gerçekleşti. Süleyman K. (19) idaresindeki 16 SK 645 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Ramazan Ç. yönetimindeki 16 ALZ 236 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Süleyman K., babası Şükrü K. (52) ve annesi Fatma K’nin (45) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Süleyman K'nin 5 yaşındaki kardeşi Alaattin K. ise yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Hayatını kaybeden baba Şükrü K'nin, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.