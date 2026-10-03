Bursa merkezli 2 ilde masaj salonlarına operasyon: Fuhşa zorlanan 21 kadın kurtarıldı!

Maddi imkansızlıkları istismar edilerek fuhşa zorlanan 21 kadın kurtarılırken, şebeke üyesi 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait yaklaşık 11 milyon liralık haksız kazanca ve mal varlığına el konuldu.

7 AYRI SALONA EŞ ZAMANLI BASKIN

Yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa genelinde faaliyet gösteren 7 ayrı masaj salonunda kadınların zorla fuhşa teşvik edildiği, bu yolla haksız kazanç sağlanarak gelirlerin aklandığı tespit edildi. Bursa ve Hatay'daki adreslere düzenlenen baskınlarda;

Fuhuştan elde edilen gelirlerin kaydedildiği özel defterler, 53 bin 900 TL nakit para, 19 cep telefonu ve çok sayıda cinsel içerikli materyal ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 12 şüphelinin E.K., A.K., E.A., D.E., Ö.Ü., B.K., O.S., A.A., G.F., M.E., C.Ö. ve Ü.Y. olduğu açıklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

MİLYONLARLIK SERVETE TEDBİR

Soruşturmanın "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" ayağında yapılan mali incelemelerde şebekenin varlıklarına darbe vuruldu. Buna göre;

Yaklaşık 6 milyon TL değerinde 3 araç,

Yaklaşık 4 milyon 900 bin TL değerinde 1 taşınmaz,

Şüphelilere ait banka ve elektronik para hesapları hakkında mahkeme kararıyla el koyma tedbiri uygulandı.

Emniyet yetkilileri, insan ticareti, fuhşa aracılık ve suç gelirleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.