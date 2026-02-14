Bursa merkezli dev operasyon: 84 tutuklama

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 102 şüpheli yakalandı. 1000 polisin katıldığı dev operasyonda gözaltına alınanlardan 84’ü tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik geniş çaplı bir soruşturma yürütüldü. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, hazırlıkların tamamlanmasının ardından 10.02.2026 tarihinde harekete geçti. Bursa merkezli olmak üzere Gemlik, Bolu, Artvin ve Edirne illerini kapsayan operasyonlarda çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Operasyona 8 Özel Harekat unsuru ve 100 Çevik Kuvvet personelinin de dahil olduğu toplam 1.000 emniyet mensubu katıldı. Karadan yürütülen çalışmalara havadan 1 helikopter ve 3 İHA destek verirken, aramalarda 12 dedektör köpek de kullanıldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 3 kilo 418 gram metamfetamin, 1 kilo 561 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 545 gram esrar, 38 adet sentetik hap ve 16 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin yanı sıra suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 hassas terazi, 3 tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait 486 fişek bulundu.

Operasyon kapsamında Bursa’nın Gemlik ilçesinde 81, Bolu, Artvin ve Edirne’de ise birer kişi olmak üzere toplam 102 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakim karşısına çıkan 84 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bursa gemlik operasyon
