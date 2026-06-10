Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ilçeye dışarıdan uyuşturucu madde getirerek satan kişileri hedef alan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 52 şüpheliden emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlanan 23 zanlı adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şahıslardan biri savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakılırken, geriye kalan 22 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkan 22 zanlıdan 17'si hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

DİĞER ZANLILARIN EMNİYETTEKİ SORGULARI SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında yakalanan ve işlemleri henüz tamamlanmayan diğer şüphelilerin durumu da netleşmeye başlıyor. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, adliyeye sevk edilmeyen şüphelilerin polis merkezindeki sorgu ve ifade işlemleri kesintisiz olarak sürdürülüyor.

NE OLMUŞTU?

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve yaklaşık 4 ay süren kapsamlı araştırma, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçunu işledikleri öne sürülen 52 şüphelinin kimlikleri tek tek tespit edilmişti. Bu tespitlerin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dev bir operasyon için düğmeye basılmıştı.

Bursa başta olmak üzere Yalova, İstanbul ve Ağrı illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen şafak baskınlarında önceden belirlenen 45 farklı adreste arama ve yakalama çalışması yapılmıştı. Havadan polis helikopterinin karadan ise özel harekat ekiplerinin destek verdiği operasyon neticesinde, kimliği tespit edilen 52 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı.