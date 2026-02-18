Bursa Mudanya'da '3 suya 600 TL' şikayeti: Bakanlık denetim yaptı, ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya platformları ve çeşitli haber sitelerinde gündeme gelen, Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir işletmede 3 adet su karşılığında 600 TL hesap ödendiğine dair paylaşımlar üzerine inceleme başlattı. Bursa Valiliği koordinesinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 17.02.2026 tarihinde söz konusu işletmede derhal yerinde denetim gerçekleştirdi.

FİYAT LİSTESİ VE MENÜLER İNCELENDİ

Denetim ekipleri, işletmenin kapı girişinde bulunması zorunlu olan fiyat listesi ile masalardaki menüleri kontrol etti. İncelemede, özellikle içecek grubu ürünler başta olmak üzere fiyat uygulamalarının mevzuata uygunluğu mercek altına alındı.

Yapılan kontroller sonucunda, 5 çeşit içeceğin ne kapı girişindeki fiyat listesinde ne de menüde yer aldığı tespit edildi. Bu ihlal nedeniyle işletmeye, tarife ve fiyat listesine aykırılıktan idari para cezası uygulandı.

HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU DEVREDE

Bakanlık ekipleri, söz konusu içecekler hakkında ayrıca fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. İşletmeden geriye dönük son 3 aya ait alış faturaları ve savunmaları talep edilerek ikinci bir tutanak düzenlendi. Tutanakla birlikte toplanan bilgi ve belgeler, gereği yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.

Bakanlık, denetimlerin aralıksız süreceğini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: "Yeme içme sektörü başta olmak üzere görev alanımıza giren tüm konularda hem rutin hem de şikâyet üzerine denetimlerimizi kesintisiz sürdürüyor; tüketicilerimizin haklarını korumak ve piyasada adil fiyat uygulamasını temin etmek için gereken tüm idari işlemleri kararlılıkla uyguluyoruz."