Bursa polisi rol değiştirdi! İstanbul'a uzanan film gibi operasyonla sahte burs çetesi çökertildi

İnternet üzerinden "sahte iş" ve "burs vaadi" vererek ağlarına düşürdükleri vatandaşların mobil bankacılık ve hesap bilgilerini ele geçiren organize bir şebeke, film sahnelerini aratmayan bir polis taktiğiyle çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAĞDURUN İHBARI DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ TAKİBİ BAŞLATTI

Her şey, çetenin tuzağına düşen bir vatandaşın Bursa Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne başvurmasıyla başladı. Mağdur kişi; internette tanıştığı kişilerin kendisine iş ve burs vaat ettiğini, ancak daha sonra adına çok sayıda habersiz banka hesabı açıldığını ve bu hesapların yasa dışı işlerde kullanılması nedeniyle hakkında peş peşe davalar açıldığını belirterek şikayetçi oldu.

Dolandırıcılık Büro ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda şebekenin kirli çarkını deşifre etti: Şüpheliler, "kolay kazanç" ve "öğrencilere burs" yalanlarıyla ikna ettikleri kişilerin mobil bankacılık şifrelerini ele geçiriyor, bu hesapları yasa dışı para transferlerinde ve farklı dolandırıcılık faaliyetlerinde paravan olarak kullanıyordu.

POLİSTEN AKIL DOLU TUZAK: 'İKİNCİ KİŞİ' ROLÜYLE SUÇÜSTÜ

Şebekenin izini süren Bursa polisi, zanlıları yakalamak için ezber bozan bir operasyon planı hazırladı. Şüphelilerle internet üzerinden hesap kiralayacak birer müşteri gibi temas kuran sivil polisler, buluşma anı için kendilerini garantiye almak adına 'hesap sahibinin yanındaki ikinci kişi' rolüne büründüler.

Bursa'dan başlayıp İstanbul'a kadar uzanan nefes kesici fiziki takibin ardından, şüphelilerin güvenini kazanarak randevu alan sivil ekipler düğmeye bastı. Düzenlenen suçüstü operasyonunda şebeke üyeleri H.İ., B.A., K.A. ve S.A. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ÇETE LİDERLERİ TUTUKLANDI

İstanbul’da yakalandıktan sonra sorgulanmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 4 şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan K.A. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; şebekenin liderleri ve beyin takımı oldukları belirlenen H.İ. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, internet üzerinde kimlik, TC kimlik numarası ve özellikle mobil bankacılık şifrelerini "burs veya iş" adı altında kimseyle paylaşmaması konusunda vatandaşlara hayati bir uyarıda bulundu.