Bursa Valiliği, devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, yangınlara havadan ve karadan yoğun müdahalenin sürdüğünü belirtti.

Açıklamada, "İlimizde devam eden orman yangınlarına, 35 hava aracı, bin 136 kara aracı ve 2 bin 600 personel ile havadan ve karadan müdahale devam etmektedir" denildi.

Tahliye edilen mahalleler ve vatandaş sayıları da paylaşıldı. Açıklamaya göre:

Karahıdır Mahallesi: 170 hane, 680 kişi

İğdir Mahallesi: 220 hane, 880 kişi

Ağlaşan Mahallesi: 150 hane, 250 kişi

Saçaklı Mahallesi: 10 hane, 35 kişi

Çakmak Mahallesi: 60 hane, 250 kişi

Çamoğlu Mahallesi: 20 hane, 30 kişi

Çatalsöğüt Mahallesi: 250 hane, 350 kişi

Ilıcaksu Mahallesi: 30 hane, 62 kişi

Dutluca Mahallesi: 35 hane, 76 kişi

Yakuplar Mahallesi: 80 hane, 300 kişi

Avdancık Mahallesi: 90 hane, 250 kişi

Gedikler Mahallesi: 200 hane, 600 kişi



Toplamda 12 mahallede 1.315 hane ve 3.763 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.

Valilik, yangınlarla mücadelede görev alan tüm ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini vurguladı.