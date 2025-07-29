Bursa Valiliği, devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı

Bursa Valiliği, devam eden orman yangınlarıyla mücadelede 35 hava, 1.136 kara aracı ve 2.600 personelin görev aldığını açıkladı. 12 mahallede bin 315 hane ve 3 bin 763 kişi tahliye edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bursa Valiliği, devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı
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Bursa Valiliği, devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, yangınlara havadan ve karadan yoğun müdahalenin sürdüğünü belirtti.

Açıklamada, "İlimizde devam eden orman yangınlarına, 35 hava aracı, bin 136 kara aracı ve 2 bin 600 personel ile havadan ve karadan müdahale devam etmektedir" denildi.

Tahliye edilen mahalleler ve vatandaş sayıları da paylaşıldı. Açıklamaya göre:

Karahıdır Mahallesi: 170 hane, 680 kişi
İğdir Mahallesi: 220 hane, 880 kişi
Ağlaşan Mahallesi: 150 hane, 250 kişi
Saçaklı Mahallesi: 10 hane, 35 kişi
Çakmak Mahallesi: 60 hane, 250 kişi
Çamoğlu Mahallesi: 20 hane, 30 kişi
Çatalsöğüt Mahallesi: 250 hane, 350 kişi
Ilıcaksu Mahallesi: 30 hane, 62 kişi
Dutluca Mahallesi: 35 hane, 76 kişi
Yakuplar Mahallesi: 80 hane, 300 kişi
Avdancık Mahallesi: 90 hane, 250 kişi
Gedikler Mahallesi: 200 hane, 600 kişi

Toplamda 12 mahallede 1.315 hane ve 3.763 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.

Valilik, yangınlarla mücadelede görev alan tüm ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini vurguladı.

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