İstifa talebine direnen belediye başkanlarının durumu bugün yapılacak olan AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda görüşülecek. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 17.30'da başlayacak. İstifa etmeyen Ankara, Bursa ve Balıkesir Belediye başkanlarına MYK öncesi son mesaj ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan geldi

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği Ankara, Bursa ve Belediye başkanları henüz görevlerini bırakmadı. İstifaya direnen başkanların durumu bugün toplanacak kritik Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ele alınacak.



Saat 17.30 başlayacak toplantıya Erdoğan başkanlık edecek.



MYK öncesi belediye başkanlarına görevlerini bırakmalarına ilişkin son mesajı AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı verdi. Milliyet gazetesine konuşan Yazıcı, "Gelirken niye ben demeyenler giderken de niye ben demesinler" ifadesini kullandı.



"AK Parti kadrosu içerisine girip birlikte siyaset yapmaya karar veren insanlar aynı zamanda hak ve özgürlüklerini kendi rızasıyla sınırlayan adam demektir. Dolayısıyla bulundukları yerde istediklerini yapamazlar. Bunu peşinen kabul ederek gelmişiz. Bakanlar değişiyor. Meclis güvenoyu vermiş. Bakan değişince hiç "Biz güvenoyu verdik sen niye değişiyorsun" diyen var mı? Arkadaşlarımız kendi özelleri itibariyle içselleştirmekte zorluk çekseler bile partinin buradaki kararlı duruşunu da dikkate almak suretiyle sorun üretmeden bu sürecin aşılmasına katkı vermeleri gerekir. Kriz beklemiyorum, bu sorunlar aşılır."



Bu arada kulislerde Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarının bugün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ise Salı günü istifa edeceği konuşuluyor.



İstifa haberlerinin beklendiği Ankara'da sürpriz de bir zirve olabilir. Gökçek'in Erdoğan'ın randevu istediği, görüşmenin bugün yapılabileceği iddia edildi.



ulusal.com.tr