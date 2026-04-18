Bursa'da akıntıya kapılan traktör devrildi: 10 işçi vinçle kurtarıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, İnegöl sınırı yakınlarındaki Kocasu Deresi’nde saat 17.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. Hızlı tren hattının elektrik işlerini yürüten işçileri taşıyan traktör, Ebeköy ile Papatya mahalleleri arasından geçen dereden karşı tarafa geçmek istediği sırada akıntıya kapılarak devrildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Traktörün devrilmesiyle birlikte işçiler yükselen suyun ortasında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, suda mahsur kalan işçilere ulaşmak için çalışma başlattı.

Derede mahsur kalan 10 işçi, ekiplerin vinç yardımıyla yürüttüğü kontrollü çalışma sonucunda tek tek güvenli alana taşındı. İşçilerin kurtarılma anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.