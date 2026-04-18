Bursa'da akıntıya kapılan traktör devrildi: 10 işçi vinçle kurtarıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Kocasu Deresi’nden geçmeye çalışan elektrik işçilerini taşıyan traktör, akıntıya kapılarak devrildi. Derede mahsur kalan 10 işçi, bölgeye sevk edilen ekiplerin vinç yardımıyla gerçekleştirdiği operasyonla kurtarıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, İnegöl sınırı yakınlarındaki Kocasu Deresi’nde saat 17.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. Hızlı tren hattının elektrik işlerini yürüten işçileri taşıyan traktör, Ebeköy ile Papatya mahalleleri arasından geçen dereden karşı tarafa geçmek istediği sırada akıntıya kapılarak devrildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Traktörün devrilmesiyle birlikte işçiler yükselen suyun ortasında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, suda mahsur kalan işçilere ulaşmak için çalışma başlattı.

Derede mahsur kalan 10 işçi, ekiplerin vinç yardımıyla yürüttüğü kontrollü çalışma sonucunda tek tek güvenli alana taşındı. İşçilerin kurtarılma anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Müzisyen Rıza Tamer Şişman Akyaka'da son yolculuğuna uğurlandıMüzisyen Rıza Tamer Şişman Akyaka'da son yolculuğuna uğurlandıGündem
Yarın için kesinti alarmı: Elektrikler saatlerce olmayacakYarın için kesinti alarmı: Elektrikler saatlerce olmayacakYurt
Eski Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel 'kasten öldürme' suçundan tutuklandıEski Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel 'kasten öldürme' suçundan tutuklandıGündem
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Eski Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı
Yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Diyarbakır’da yıldırım faciası
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
Eski erkek arkadaş Zeinal Abakarov dahil 8 kişi tutuklandı
Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 kişi gözaltında
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmişti
Tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Çok Okunanlar
Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamı yüzde 40'a genişletildi Resmi Gazete'de yayımlandı: Engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamı yüzde 40'a genişletildi
Bu şehirde yaşayanlar dikkat: Yarın gök gürültülü sağanak geliyor! Bu şehirde yaşayanlar dikkat: Yarın gök gürültülü sağanak geliyor!
Eski erkek arkadaş Zeinal Abakarov dahil 8 kişi tutuklandı Eski erkek arkadaş Zeinal Abakarov dahil 8 kişi tutuklandı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?